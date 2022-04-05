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TFF, Nihat Özdemir'in istifası sonrası sessizliğini bozdu!

Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifası şok etkisi yaratırken ayrılık sonrası Federasyon'dan da ilk açıklamalar geldi

05.04.2022 - 10:25 | Güncelleme: FUTBOL

  • Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Yayın ihalesi gündemiyle toplanan TFF ve Kulüpler Birliği'nin buluşmasında Özdemir kararını açıklarken sürpriz karar sonrası resmi açıklama da geldi.

     

  • 3 AY İÇİNDE SEÇİME GİDİLECEK

    Nihat Özdemir'in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından 3 ay içinde seçime gidilecek. 

  • Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.

     

  • Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. TFF'nin kritik ismi olan Baykan'ın istifası "TFF ömrünü tamamladı" şeklinde yorumlanmış, gözler Nihat Özdemir'e çevrilmişti.

  • 1 Haziran 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu.

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