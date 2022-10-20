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TFF'den ödül açıklaması: İşte ilk 8 haftanın fair play ödülleri... - Spor haberleri

TFF, ilk 8 haftanın fair play ödüllerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun ilk Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahiplerini belirledi.

Giriş: 20.10.2022 - 22:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun ilk Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şöyle:

     

  • Futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla verilecek Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sezonun ilk kazananlarını belirlemek için 14 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ilk 8 hafta değerlendirmesi sonucunda aday seçimlerini yaptı.

  • İşte sezonun ilk Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nin sahipleri:

    Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: Demir Grup Sivasspor

    Spor Toto Süper Lig'de oynanmış olan 8 haftada belirlenmiş kriterlerde ön plana çıkması, rakip oyuncular ve hakemlere karşı diyalog, iletişim vb. konularda pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Avrupa'da da ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor ayın takımı seçilmiştir.

     

  • Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Yukatel Kayserispor)

    Ligin en az faul yapan takımlarından birisini çalıştırmakla birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekişmelerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşmasından dolayı ve başarıyı aramasını teşvik etmek amacıyla seçilmiştir.

     

  • Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

    Adana Demirspor ile oynanan müsabaka öncesi düzenlenen seremoni sırasında, Adana Demirspor'un eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz tarafından başarı dileklerini kabul eden Uğurcan Çakır'ın, Hasan Sınmaz'ın elini öpmesi ile hem kendisine hem de Adana Demirspor camiasına yönelik saygısını göstermesi, Türk futbol çevrelerinin içini ısıtan bir görüntü olarak yerini almıştır. Uğurcan Çakır, bu eyleminin diğer oyunculara örnek olması amacıyla seçilmiştir.

     

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