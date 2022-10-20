Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Adana Demirspor ile oynanan müsabaka öncesi düzenlenen seremoni sırasında, Adana Demirspor'un eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz tarafından başarı dileklerini kabul eden Uğurcan Çakır'ın, Hasan Sınmaz'ın elini öpmesi ile hem kendisine hem de Adana Demirspor camiasına yönelik saygısını göstermesi, Türk futbol çevrelerinin içini ısıtan bir görüntü olarak yerini almıştır. Uğurcan Çakır, bu eyleminin diğer oyunculara örnek olması amacıyla seçilmiştir.