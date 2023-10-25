TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu: Muslera, Kluivert, Samsunspor...

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Başkan Ali Erten, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu ayrıca Trendyol Süper Lig ödüllerinin her ay TFF resmi web sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulmasına karar verdi.

ÖDÜLLER YILDA İKİ KERE BÜYÜK GALA TÖRENLERİ İLE SAHİPLERİNİ BULACAK

Trendyol 1. Lig'e ilişkin ödüller ise Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun devre arasında ve sezon sonunda genel bir değerlendirmede bulunmasıyla belirlenecek. Trendyol Süper Lig ödülleri ile Trendyol 1. Lig Fair Play ödülleri Ocak ve Mayıs aylarında Türk Futbol Ailesinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek gala törenlerinde sahiplerini bulacak. Sosyal Sorumluluk Ödülleri ile TFF Özel Ödülleri ise bütün ligleri ve tüm sezonu kapsayacak şekilde belirlenecek ve Mayıs ayında gerçekleştirilecek gala töreninde verilecek.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda En Centilmen Takım, En Centilmen Teknik Direktör, En Centilmen Taraftar ve En Centilmen Futbolcu kategorilerinde ödüle layık görülenler ve verilme gerekçeleri şöyle:

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En Centilmen Takım: Yılport Samsunspor

Gerekçe: 3 Eylül 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor A.Ş. maçındaki duyarlı davranışları nedeniyle Yılport Samsunspor takımı ödüle layık görüldü. Yılport Samsunspor yönetimi, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki tüm maçların seremonisine Akademi ve Spor Okulu öğrencileri ile çıkma kararını bu maçta uygulamaya başladı. Seremoni sırasında İstiklal Marşı okunurken, yağmur iyice şiddetini artırdı. Yılport Samsunsporlu futbolcular minik meslektaşlarının ıslanmaması için formalarını siper etti. Kaleci Okan Kocuk ve Kaptan Fofana'ya diğer oyuncular da katıldı. Maç, yoğun yağış nedeniyle 13. dakikada ileri bir tarihe ertelendi. Bu örnek davranış nedeni ile Samsunspor takımı, oy birliği ile ödüle layık bulunmuştur.

En Centilmen Teknik Direktör: Patrick Kluivert (Adana Demirspor)

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Gerekçe: Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından olan, Ajax, Barcelona ve Hollanda Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcusu Patrick Kluivert, kariyerinin ilk kulüp teknik direktörlüğü için adım attığı Adana'da gülümseyen yüzü, nazik tavırları, takımı ve camiayı kucaklayışı ile farkını hissettirdi. Kluivert; 24 Eylül 2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş. maçında oyuncularının 3 kırmızı kart görmelerine ve takımının yenilmesine rağmen davranışlarıyla takdir topladı. Tribünleri ve öğrencilerini gerginlikten uzak tutmaya çalışan Kluivert, baskı altında sakinliğini korumasını bildi. Maç sonunda da rakip takım ve müsabaka yönetimi ile ilgili en küçük bir negatif ve eleştirel tavır göstermedi. Tam tersine özeleştiri yapan Hollandalı teknik adam, örnek bir karakter olduğunu ülkemizde bulunduğu kısa sürede gösterdi ve oy birliği ile ödüle layık bulundu.

En Centilmen Taraftar: Yılport Samsunspor Taraftarı

Gerekçe: Lig sonuncusu olmalarına ve 7. haftada konuk ettikleri Gaziantep FK A.Ş. maçını 2-0 kaybetmelerine rağmen rakip takımı maç sonunda alkışlayarak uğurlayan Yılport Samsunspor taraftarı, Fair Play'e yakışır bir davranış sergiledi. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, rakip takım teknik direktörü Marius Sumudica'nın da "kariyerimin en önemli anlarından biriydi" şeklinde övdüğü bu davranış oy birliği ile ödüle layık buldu.

En Centilmen Futbolcu: Fernando Muslera (Galatasaray)

Gerekçe: Rakibe duyduğu saygı, maçlardan sonra rakip kalecileri tebrik etmesi, gerekirse teselli etmesi ve tüm futbol yaşamı boyunca sergilediği Fair Play değerlerine uygun, örnek oluşturacak genel yaklaşımları nedeni ile ödüle oy birliği ile layık bulunmuştur.