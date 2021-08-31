Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala futbolseverler takımların ve rakip takımların son transferlerini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2021 yaz transfer sezonunun ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de resmi internet sayfasında paylaştı. İşte, detaylar...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.