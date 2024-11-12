Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den Coşkun Taş için başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

        TFF'den Coşkun Taş için başsağlığı mesajı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli oyuncu Coşkun Taş için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den Coşkun Taş için başsağlığı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'na katılan kadrosunda yer alan Coşkun Taş, 4 kez 18 Yaş Altı, birer kez 21 Yaş Altı ve B Milli, 3 kez de A Milli Takım'da olmak üzere 9 defa ay-yıldızlı formayı giymişti. Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Almanya'nın Köln ve Bonner kulüplerinde de görev yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Habertürk Anasayfa