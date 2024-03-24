Süper Kupa maçı ertelendi mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Geçtiğimiz yılın Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali, maç öncesi yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçı öncesinde Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunmuştu. Konuya ilişkin en net açıklama TFF'den geldi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman sorusunun yanıtı...
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Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe, 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin oynayacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Süper Kupa maçı ertelendi mi? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Süper Kupa maçı tarihi...
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SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.
Buna göre; Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 7 Nisan 2024 Pazar Günü saat 21.30'da oynanacak.
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SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLACAK?
Süper Kupa maçı ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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FENERBAHÇE ERTELEME BAŞVURUSU YAPMIŞTI
Fenerbahçe, 11 Nisan'da Olympiakos ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
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SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.
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Ertelenen maç bu sene 7 Nisan'da oynanacak. Önceki tarihten yola çıkarak maç biletlerinin Mart ayının son haftalarında satışa çıkması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı; yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.
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