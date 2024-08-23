Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Haberler Spor Futbol TFF'de görev dağılımı yapıldı - Futbol Haberleri

        TFF'de görev dağılımı yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapılırken, Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili, Fuat Göktaş ise 2. başkan vekili olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'de görev dağılımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve Süper Lig sorumlusu, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusu, Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ve UEFA FIFA ilişkilerinden sorumlu üye oldu.

        Ural Aküzüm BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolundan, Lale Cander pazarlama ve sponsorluklardan, Prof. Dr. Neşe Kavak ise dış ilişkiler ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

        TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler şu şekilde yapıldı:

        Cengiz Gökay: Futbol altyapı ve gençlik projeleri

        REKLAM

        Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig kulüpleri

        Mevlüt Aktan: Stratejik planlama ve gelişim

        Hasan Surözü: Araştırma geliştirme çalışmaları

        Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar

        Bilal Arslan: Teknoloji ve kurumsal iletişim

        Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa