TFF başkanlık seçimi 2024 ne zaman yapılacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan seçimleri için geri sayım sürüyor. Futbolseverler ise TFF başkanlık seçiminin tam tarihini ve başkan adaylarını yakından takip ediyor. Başkan adayları konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken gözler seçim gününe çevrildi. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte başkan adayları ile ilgili merak edilenler...
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TFF seçim tarihi 2024 açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararı ile yeni başkanını belirleyecek. Seçim öncesinde başkanlık adaylarını ilan eden kişiler de netlik kazandı. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...
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TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti. Eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da benzer şekilde aday olduğunu duyurmuştu. Aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin, ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını açıkladı.
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TFF Başkan adayları arasında resmileşen isimler Servet Yardımcı, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Ardal Akış ise henüz resmi adım atmadı.