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TFF Başkanı Nihat Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Olağanüstü günler geçirdiğimiz, bizlere her şeyin başının sağlık olduğunu hatırlatan bir yılı geride bırakıyor, inşallah güzel günler yaşayacağımız 2021 yılına giriyoruz.

Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

2020 yılında ülkemizi ve dünyayı saran pandemi, spor dünyamızı derinden etkiledi. Liglere ara verildi, uluslararası turnuvalar ertelendi. Başta sağlık çalışanlarımızın büyük çabaları ile bu zor zamanlarda tüm tedbirleri alarak futbola devam ettik, tüm paydaşlarının fedakârlıkları ile maçlarımız devam ediyor.

Yeni yılda da sabır gerektiren bir dönem bizleri bekliyor. Liglerimiz, turnuvalarımız ve organizasyonlarımız yeni normale göre sürecek. En büyük isteğimiz, sağ salim bir şekilde sezonumuzu tamamlamak. Ve tabii ki çok özlediğimiz futbol seyircisine kavuşmak. İnşallah önümüzdeki aylarda bu özlemimiz sona erecek.

Uluslararası alanda çok önemli maçların arifesindeyiz. A Milli Takımımız ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve yaz aylarında pandemi nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin heyecanını yaşayacağız. Hollanda, İtalya, Norveç, Galler, İsviçre gibi önemli rakiplerle karşılaşacağız. Ümit ediyorum ki 'Bizim Çocuklarımız' ülkemizi gururlandıran başarılara imza atacak, dünya ve Avrupa bizleri konuşacak. 2021 yılı Türkiye’nin yılı olacak.

Ülke olarak 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın gurur ve onurunu yaşayacağız.

Hazırlıklarımız neredeyse tamamlandı, şimdi sabırsızlıkla finali bekliyoruz. Ülkemize yeni turnuvaların kapısını açacak bir organizasyonla gücümüzü dünyaya bir kez daha göstereceğiz.

Yarınlara umutlu bakıyoruz. Federasyon olarak önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attık. Yeni yılda, yeni iş birlikleriyle daha da güçleneceğiz.

Kulüplerimizi rahatlatacak birçok karara imza attık. Yılın son günlerinde Digiturk ile yeni yayın sözleşmemizi imzaladık ve kulüplerimize ödemelerini yaptık. Türk futbolunun kalıcı şekilde nefes almasını sağlayacak yeni adımlar atmayı planlıyoruz. Kulüplerimizle ortaklaşa, kalıcı çözümler üreterek uluslararası alanda Türkiye’ye yakışır bir duruma gelmek ana hedefimiz olacak.

Sporun evrensel değerlerine sahip çıkarak dostça rekabet içerisinde bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz. Pandeminin yaralarını kavgayla değil ancak birlik ve beraberlikle sarabiliriz. Geride bıraktığımız yılın en önemli olayı olan Medipol Başakşehir kulübümüzün PSG maçında ırkçılığa gösterdiği tarihe geçen ve çığır açan 'kırmızı kart', önümüzdeki senelerde bu illetle mücadelede dünya için rehber olacak.

Umutla gireceğimiz yeni yılda şimdiden A Milli Takımımızla birlikte ülkemizi olimpiyatlar, paralimpik oyunları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarı diliyorum.

Tüm alanlarda başarıdan başarıya koştuğumuz, aşı ve tedavi konusundaki gelişmelerle birlikte tekrar bir araya geldiğimiz bir sene geçirmeyi temenni ediyorum.

Bu duygularla 2021’in futbol ailemize, milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2021 yılında en büyük arzularının basketbolu seyircisiyle buluşturmak ve sağlıklı bir ortamda yeni başarılar elde etmek olduğunu belirtti.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yayımlanan yeni yıl mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında birçok organizasyonun ertelenmesinin ve yeni düzenlemelere gidilmesinin 2021 yılını Türk basketbolu için daha değerli kıldığını kaydetti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok önemli bir görev üstlendiğini aktaran Hidayet Türkoğlu, "Yaşadığımız zorlu günlerde, Kovid-19 pandemisiyle en ön saflarda canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar 2020'nin gerçek kahramanları oldular." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türk basketbolu için attıkları adımların önemine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, "Pandemiyle hayatın her alanında olduğu gibi sporda da süregelen alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Basketbol heyecanını salonlarda seyircisiyle buluşturamasak da; bu heyecanın devam etmesi ve maçların sürmesi için çalışan bütün ekip arkadaşlarıma, gerekli önlemleri alarak maçlara hazırlanan ve müsabakalarda bütün tutkusuyla hazır bulunan değerli kulüplerimizin sporcularına, teknik ve idari personeline, milli takımlarımıza minnettarım." diye görüş belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Türk basketboluna yeni sponsorlar kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş ortaklarımız olarak konumlandırdığımız sponsorlarımızın tamamına yakınıyla Kovid-19 sürecinin yönetimi konusunda yeniden anlaşma sağlamakla kalmayarak basketbola yeni sponsorlar kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbolumuzun değerli paydaşlarına bize duydukları güven ve birlikteliğimize olan inançları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 2020 yılının bizler için bir başka önemli olayı, Kovid-19'un etkilerinin ülkemizde de hissedildiği dönemin hemen başında devreye soktuğumuz, aslında temelleri çok önceden atılan uzaktan eğitim platformumuz TBF Akademi'ydi. Kurumsal vizyonumuzun bir yansıması olan TBF Akademi ile Türkiye'nin her yerinden basketbola ilgi duyanlar ve bu sporu profesyonel hayatlarının parçası yapmak isteyenler, çeşitli alanlarda on-line eğitimlere ulaşıp, sertifika almaya hak kazanabiliyorlar. Pandemi sürecinde tüm federasyonların toplamından daha fazla eğitim düzenleyerek sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya örnek olduk. Özellikle uzaktan eğitimin bu denli önem kazandığı bir ortamda TBF Akademi'de geldiğimiz noktadan gurur duyuyoruz."

Bu yıl basketbol kültürü oluşturmak adına attıkları adımların karşılığını aldıklarının altını çizen Hidayet Türkoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilindiği gibi 2019'da görsel basketbol hafızamız, 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabını yayımlamıştık. 2020'de buna ek olarak, akademik bir kaynak olarak okutulabilecek nitelikte 'Türkiye Basketbol Tarihi' kitabını okuyucularla buluşturduk. Uzun zamandır titiz bir çalışma yürüttüğümüz, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projemizde gerekli yasal izinleri tamamlayarak uygulama aşamasına geldik. Türk basketbolunda önemli bir eksikliği gidererek milli takımlarımıza ve gençlerimize Avrupa'da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak için ilk kazmayı 2021 yılında vurmayı hedefliyoruz."

2021'de tüm basketbolseverlere mutlu ve başarılı bir yıl dileyen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, 2021 için en büyük arzumuzun basketbolu seyircisiyle buluşturabilmek ve tamamen sağlıklı bir ortamda, basketbolda yeni başarılarla beraberce sevineceğimiz günleri yaşamak olduğunu belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese sağlık ve spor dolu bir yıl dilerim."