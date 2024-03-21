TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Süper Kupa için Fenerbahçe'den talep geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir talep geldiğini açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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TFF Başkanı Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den talep geldiğini söyledi.
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"6 NİSAN DOĞRU DEĞİL"
Bir basın mensubunun Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupa'nın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.
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"MİLLİ TAKIM'DA SON DERECE GÜZEL BİR HAVA VAR"
Milli Takım'ın genel durumu hakkında da konuşan Büyükekşi, "18 yaşındaki gençler bundan 8 yıl sonra 26 yaşında olacaklar. Deneyimli bir kadro olacak. O yüzden yapacağımız bu hazırlık maçları da son derece önemli. Bu takımlar da Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak, güçlerini ispatlayan takımlar. Futbolcular iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Son derece heyecanlılar. Son derece güzel bir hava var." dedi.
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"CAN UZUN'UN KATILMASI BÜYÜK KAZANÇ"
Mehmet Büyükekşi, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçları için ise şunları söyledi:
"Macaristan'la hazırlık maçı yapacağız. Futbolcularımız orada kampa devam edecek. Futbolcularımız oradan Avusturya'ya geçecek ve daha sonra Türkiye'ye döneceğiz. İtalya ve Polonya ile de hazırlık maçımız olacak daha sonra. Milli takımımız güzel bir dönem geçiriyor. Hocamız, bütün takımların maçlarını izliyor, futbolcuları yakın takibe aldı. O yüzden yeni oyuncular da geldi. Can'ın katılması büyük bir kazanç. O konuda Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ediyorum. Semih yine aynı şekilde aramıza katıldı, Oğuz aramıza katıldı. Bu takım inşallah EURO 2024'te güzel işler yapacak. Türk Milleti'ni sevindirecek."