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        Haberler Yaşam "Burası benim mezarım" demişti... 40 yıl mağarada yaşayan İskender Gündüz hayatını kaybetti - Haberler

        Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan İskender Gündüz hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra, 6 yıl önce mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:25
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          Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önce mağarada daha sonra kulübede yalnız yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti.

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          AA'nın haberine göre ilçeye bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra 6 yıl önce Bigadiç Kaymakamlığınca mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz, kulübenin dışındaki bankta çobanlar tarafından hareketsiz bulundu.

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          Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

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          Gündüz'ün cenazesi, bugün öğle saatlerinde mahalledeki cemevinde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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          Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenilmişti.

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          Kendisine önerilen ev ve yardım tekliflerini kabul etmeyen Gündüz toprakla, doğayla iç içe yaşamak istediğini söyleyerek, "Topraktan ayrılırsam ölürüm" demişti.

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          Gündüz, 2018 yılında DHA'ya şöyle konuşmuştu:

          "40 yıldır dağdayım ben. 35 sene maden ocağındaydım, orası çöktü buraya yerleştim. Yurt dışına gitmedim, orada işim yok. Ailem yok.

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          Üç ayda bir devletten maaş geliyor bana. Kışın da aynı şekilde yaşıyorum. Yer altına alışmış adam başka yerde yaşayamaz. Burası benim mezarım."

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          *Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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