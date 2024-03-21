Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan İskender Gündüz hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra, 6 yıl önce mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde önce mağarada daha sonra kulübede yalnız yaşayan İskender Gündüz, hayatını kaybetti.
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AA'nın haberine göre ilçeye bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde 40 yıl mağarada yaşadıktan sonra 6 yıl önce Bigadiç Kaymakamlığınca mağara yakınında yapılan kulübeye taşınan 80 yaşındaki İskender Gündüz, kulübenin dışındaki bankta çobanlar tarafından hareketsiz bulundu.
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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Gündüz'ün cenazesi, bugün öğle saatlerinde mahalledeki cemevinde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenilmişti.
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Kendisine önerilen ev ve yardım tekliflerini kabul etmeyen Gündüz toprakla, doğayla iç içe yaşamak istediğini söyleyerek, "Topraktan ayrılırsam ölürüm" demişti.
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Gündüz, 2018 yılında DHA'ya şöyle konuşmuştu:
"40 yıldır dağdayım ben. 35 sene maden ocağındaydım, orası çöktü buraya yerleştim. Yurt dışına gitmedim, orada işim yok. Ailem yok.
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Üç ayda bir devletten maaş geliyor bana. Kışın da aynı şekilde yaşıyorum. Yer altına alışmış adam başka yerde yaşayamaz. Burası benim mezarım."
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*Haberin görselleri AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
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