İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması

"BESLEDİĞİM BOBİ BENI KURTARDI"

Olayı anlatan Seda Nur Koca, "Vurulan köpeği mahallemizde besliyorduk. 16 Mart günü kardeşimle iftarımı yaptım. Köpeklerimizi yürüyüşe çıkardık. Saat 21.00 sıralarında köpeklerimizi de yürüyüşe çıkarttık ve de gece 00.00 civarı eve dönüyorduk. Eve dönerken bir sarhoş tarafından rahatsız edildik ve sarhoş benim üzerime yürüdü. Beni darbetti, bacağımda şu an hala izleri var. Bulaşmak istemedik. Köpeklerimize, oradaki iş yerlerinin borusunu çıkartarak fırlattı. O boruyu fırlatınca kardeşim ve ben tepki gösterdik, 'Köpeklerimizle ne yapıyorsun?' diye. O vurulan köpeği de biz besliyorduk Bobi'yi. Baktım kardeşimle adam bayağı bir yaklaştılar. Sarhoş kardeşimin üzerine yürüyor. Kardeşim de daha reşit bile değil, küçük kız çocuğu. Onlar yaklaşınca ben direkt araya girdim. Kardeşime bir zarar gelmesinden çok korktum. Video çekiyordum o esnada. Ben videoyu kardeşime verdim. 'Ablacığım sen videoyu çek' dedim kardeşimin üzerine gelmesini engellemek için. Sarhoş benim de üzerime yürümeye başladı. Bize hakaretler etmeye başladı. Yerden kalası aldı. Kalası salladı biz geriye çekildik. Ondan sonra tekrar salladığında kalas benim bacağıma geldi. Benim bacağım şu an yaralı ve morarmıştı. Polis ekiplerini aramıştık ama tam konumu belirtemediğimiz için tam mahallenin adını bilemediğimiz için polis ekipleri biraz geç geldi. Sonra bize saldırdığında etrafta kimse yoktu ve benim beslediğim Bobi, masum can katledilen can o beni kurtardı " dedi.