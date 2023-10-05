TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Lugano maçını statta izleyecek

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Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'nda Tüpraş Stadyumu'nda Lugano'yu konuk edecek.

Siyah-beyazlıların maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de statta takip etmesi bekleniyor.

Büyükekşi'nin programında son anda bir değişiklik olmaması halinde protokol tribünündeki yerini alacağı öğrenildi.

YÜKSEK GERİLİMİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Beşiktaş ile TFF arasında geçen sezon Hatayspor ve Gaziantep'in maçlarının hükmen galip sayılması kararının ardından uzun süredir ilişkiler gergindi.

Beşiktaş'ın bu maçların yok sayılması için talebini Büyükekşi'nin "Akla zarar" sözleriyle yanıtlaması tansiyonu daha da artırmıştı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sözlere tepki gösterirken TFF kongresinde Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini açıklamıştı. Çebi ayrıca "Sayın Başkanımız, biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA’ya teslim edilirken, dünyanın en güzel stadı olan stadımız dosyada yer almadı" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Büyükekşi'nin maça gidecek olması iki taraf arasındaki ilişki açısından dikkat çeken bir hamle oldu.