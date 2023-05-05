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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ALG Spor'u Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen geçtiğimiz sezonun Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ALG Spor'u Gaziantep'te bulunan tesislerinde ziyaret etti

Giriş: 05.05.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ALG Spor'u Ziyaret Etti
AA

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, geçtiğimiz yıl UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Turu'nda mücadele eden ve A Milli Kadın Futbol Takımı'na 5 oyuncu kazandıran ALG Spor'un futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Kulübün sorunlarını dinleyen Büyükekşi, kadın futbolunun gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana hem futbol oynayan hem de tribünlerde maç izleyen kadın ve kız çocuklarının sayısının artırılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek ALG Spor oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade etti.

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