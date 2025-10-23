Habertürk
        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Kavak, FIFA komitelerine seçildi - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Kavak, FIFA komitelerine seçildi

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:41
        Hacıosmanoğlu ve Kavak, FIFA komitelerine seçildi
        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre'nin Zürih şehrindeki son toplantısında futbol yönetimi ve turnuvalarla ilgili önemli kararları kabul ederken, komitelerde görev alacak üyeleri de belirledi.

        Paydaş katılımı artırmayı ve futbolun geleceğini daha kapsayıcı, istikrarlı ve barış temelli bir zeminde inşa etmeyi hedefleyen FIFA'nın yeni komitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer aldı.

        Komiteler 2025-2029 dönemi için oluşturulurken; TFF Başkanı Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçildi.

