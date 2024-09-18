TFF açıkladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemlerini açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçında hangi hakem görev alacak? İşte, detaylar...
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 6. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe- Galatasaray maçının bu haftaya denk gelmesi sebebiyle gözler açıklanan hakem listesine çevrildi. İşte, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi...
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DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
TFF, Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
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Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Abay ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.
Öte yandan derbide gözlemci ve temsilci olarak; Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Sarıyılmaz, Hakan Atasoy, Murat Kangalgil ve Mert Yardibi görev alacak.
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TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ VE HAKEMLERİ
20 Eylül Cuma:
20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol
20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
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22 Eylül Pazar:
17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam
17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan
20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük
20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 | Göztepe - Kayserispor | Ozan Ergün