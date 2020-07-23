Antalya'da oynanan play-off yarı final müsabakalarında Karşıyaka, Belediye Derincespor'u 1-0, Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Karşıyaka ve Turgutluspor finalde rakip oldu. İki takım 26 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.



Play-off 3. Grup yarı finalinde ise bugün Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.