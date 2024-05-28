TFF 2. Lig play-off finali Sivas'ta oynanacak
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak
Giriş: 28.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:44
TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
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