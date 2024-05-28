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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig TFF 2. Lig play-off finali Sivas'ta oynanacak - Futbol Haberleri

        TFF 2. Lig play-off finali Sivas'ta oynanacak

        Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:44
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        TFF 2. Lig play-off final maçı, 2 Haziran Pazar günü Sivas'ta oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK'nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

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