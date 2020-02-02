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TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 21. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu

02.02.2020 - 16:42 | Güncelleme:
TFF 2. Lig

Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

 TakımlarOGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR2116414884052
2.MANİSA FK21155160184250
3.SANCAKTEPE FK21124535171840
4.HEKİMOĞLU TRABZON2112363530539
5.ÇORUM FK2111193027334
6.SARIYER219662622433
7.İNEGÖLSPOR2194834241031
8.AFJET AFYONSPOR219483123831
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR218762826231
10.PENDİKSPOR218582926329
11.TARSUS İDMAN YURDU2191113031-128
12.GMG KIRKLARELİSPOR216871926-726
13.HACETTEPE2182112739-1226
14.BAŞKENT AKADEMİ2163122731-421
15.1922 KONYASPOR2163122535-1021
16.AMED SPORTİF FAALİYETLER2156101532-1721
17.GÜMÜŞHANESPOR2153132339-1618
18.ŞANLIURFASPOR210120573-68-14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

 TakımlarOGBMAYAVP
1.ANKARA DEMİRSPOR21144337142346
2.BANDIRMASPOR21128144232144
3.GMG KASTAMONUSPOR21132640231741
4.TUZLASPOR20114531181337
5.VANSPOR FK21113738231536
6.SAKARYASPOR2110742720734
7.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR2010462417734
8.PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR219482227-531
9.ERGENE VELİMEŞESPOR218583627929
10.BAYBURT ÖZEL İDARE218582329-629
11.SİVAS BELEDİYESPOR217772421328
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR216962420427
13.UŞAKSPOR218492528-325
14.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR2165103237-523
15.EYÜPSPOR2162131731-1420
16.ELAZIĞSPOR1954101832-1416
17.NİĞDE ANADOLU2121181844-267
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR211218753-462

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

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