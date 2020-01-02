TFF 1. Lig'de 14 takım teknik direktörünü değiştirdi

02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk teknik direktörlük değişikliği Adana Demirspor'da yaşandı. Adana Demirspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Ligde son olarak ilk yarının bitmesinin ardından İstanbulspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi.
Böylece ligde teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14 oldu.
Akhisarspor, Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekiplerin teknik direktörleriyle yollarını ayırdığı ligde geçici isimler hariç Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük'te üçer teknik adam görev aldı.
İlk devrenin bitiminin ardından Giray Bulak'ın ayrıldığı Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan bu sezon görev yapacak 4. isim olacak.
İstanbulspor'da da Fırat Gül'ün yerine ikinci devrede Fatih Tekke görev alacak.
İKİ TAKIMI BİRDEN ÇALIŞTIRANLAR
Ligde 4 isim iki takımda birden görev yaptı. Bu isimler Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altay'da görev yapan Ali Tandoğan, Giresunspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Erkan Sözeri, Ekol Göz Menemenspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da görev yapan Ramazan Kurşunlu, Boluspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Giray Bulak oldu.
GÖREV YAPAN İSİMLER
TFF 1. Lig'de ilk devrede görev yapan teknik direktörler ve görev yaptıkları maç sayıları şöyle:
Adana Demirspor: Ümit Özat (3),Uğur Tütüneker (14)
Adanaspor: Levent Eriş (7),Engin İpekoğlu (10)
Akhisarspor: Mehmet Altıparmak (17)
Altay: Sait Karafırtınalar (13),Ali Tandoğan (4)
Altınordu: Hüseyin Eroğlu (17)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Muzaffer Bilazer (4),Erkan Sözeri (13)
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ali Tandoğan (13),Ramazan Kurşunlu (4)
Boluspor: Giray Bulak (4),Osman Özköylü (13)
Bursaspor: Yalçın Koşukavak (15),İbrahim Üzülmez (2)
Cesar Grup Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek (17)
Ekol Göz Menemenspor: Ramazan Kurşunlu (5),Cenk Laleci (12)
Eskişehirspor: Fuat Çapa (3),Coşkun Demirbakan (12),Mustafa Özer (1)
Fatih Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar (7),Erkan Zengin (3),Giray Bulak (5)
Giresunspor: Erkan Sözeri (4),Hakan Kutlu (13)
Hatayspor: İlhan Palut (6),Bayram Toysal (10)
İstanbulspor: Fırat Gül (17)
Keçiörengücü: Serkan Özbalta (17)
Osmanlıspor: Mustafa Dalcı (13),İsmet Taşdemir (4)
Not: Takımlarda geçici olarak görev yapanlar listede yer almamıştır.
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