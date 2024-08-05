‘Tezgah’ Alaçatı'da açılıyor
Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik'le beraber üstlendiği 'Tezgah' filmi 11 Ağustos Pazar günü oyuncuların ve ekibin katılımıyla ilk kez Alaçatı Tarla'da seyirciyle buluşacak.
Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Tezgah’ filmi 4 Ekim’de vizyona girmeden önce 11 Ağustos Pazar günü Alaçatı Tarla’da açık hava galasını yapmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncularının katılacağı gösterim sonrasında gerçekleşecek partide tüm ekip heyecanını seyircilerle paylaşacak.
Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.
‘Tezgah’, 4 Ekim’de A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda olacak! Filmin Tarla Alaçatı Açık Hava Galası biletleri Biletinial'da satışa çıktı.