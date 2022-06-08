Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı

ABD'nin Texas eyaletinde 19'u ilkokul öğrencisi 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısında yaralanan bir öğretmen, olaya geç müdahale ettiği için eleştirilen polisi "korkaklıkla" suçladı.
Arnulfo Reyes, ABC News'a, Uvalde kasabasındaki saldırı sırasında çocuklara uyuyormuş gibi yapmalarını söylediğini anlattı.
Okula bir öğretmenin açık bıraktığı kapıdan giren 18 yaşındaki tüfekli saldırgan, polis koridorda beklerken bir saat içinde Reyes'in sınıfından 11 öğrenciyi öldürdü.
Reyes polisler için "Sizin kurşun geçirmez yelekleriniz var. Benim hiçbir şeyim yoktu" dedi.
'Polisi asla affetmeyeceğim'
Sınıfındaki öğrencilerin saldırganın okulda ateş açmaya başladığı sırada film izlemekte olduğunu belirten Reyes, çocuklara hemen sıralarının altına saklanmalarını söylediğini anlattı.
Ancak saldırgan, bu sınıfa geçişi olan bitişik sınıftan içeri girerek ateş açmaya başladı. Bu sırada Reyes de yaralandı.
Reyes, yaralandıktan sonra masasının altına yatıp uyuyor gibi yaptığını bu sırada koridorda polislerin sesini duyduğunu belirtti:
"Öleceğimi düşünüyordum. Bu sırada öğrencilerimin ses çıkarmaması için dua ediyordum. Yan sınıftaki öğrencilerden biri polise 'Buradayız' diye bağırıyordu.
Ama polisler çoktan oradan ayrılmıştı. Sonra saldırgan benim masamın arkasından diğer sınıfa geçti ve orada tekrar ateş açmaya başladı."
Texas emniyet yetkilileri, saldırganın 77 dakika süreyle sınıfta saklandığını, polisin daha sonra kapıyı kırıp içeri girdiğini söylüyor.
Reyes polisin geç müdahalesiyle kendisini düş kırıklığına uğrattını belirterek "Böyle davranmalarının hiçbir mazereti olamaz. Onları asla affetmeyeceğim" dedi.
Saldırı sırasında çocukların panik halinde 911'i arayıp durumu bildirdikleri, polisin telaşla okula gelen anne-babaları engellediği belirtiliyor.
Yetkililere göre çocuklardan gelen mesajlar olay yerinde takviye gelmesini bekleyen polis memurlarına iletilmedi. Aynı yetkililer, polislerin müdahale için zamanları olduğunu düşünmesinin yanlış olduğunu belirtti.
Polis tarafından öldürülen Salvador Ramos adlı saldırganın olayda kullandığı tüfeği iki hafta önce 18 yaşında girdikten hemen sonra aldığı belirtiliyor. Saldırıdan önce büyükannesini vurarak yaralayan Ramos'un katliamda 600 kadar mermi kullandığı söyleniyor.
Robb İlkokulu'nda gerçekleşen katliam, ABD tarihinin üçüncü, Texas'ın ise en büyük saldırısı olarak kayıtlara geçmiştii.
Olay ABD'de bireysel silahlanma tartışmalarını alevlendirmişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Texas'taki okul saldırısında yaralanan öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı/texas-taki-okul-saldirisinda-yaralanan-ogretmen-saldirgana-77-dakika-sonra-mudahale-eden-polisi-kork-3464247
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!