Texas'ta bir kilisede pazar ayini öncesinde silahlı saldırı düzenlendi
ABD'nin Texas eyaletinde büyük bir kilisede çok sayıda kişinin hazır bulunduğu pazar ayini öncesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
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Ülke basınındaki haberlere göre, Houston kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Lakewood Kilisesi'nde, Papaz Joel Osteen tarafından düzenlenecek ayinin hemen öncesinde silahlı saldırı düzenlendi.
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Houston Polis Departmanı'nın X hesabından yapılan açıklamada, olayın sürdüğü belirtilerek, bölgeden uzak durulması istendi.
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Lakewood Kilisesi'nin X hesabından paylaşılan mesajda ise silah sesleri doğrulanarak, emniyet birimlerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.
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SALDIRGAN VURULDU
Harris İlçesi Şerifi Ed Gonzalez de muhtemel saldırganın polislerce vurulduğunu, kilisenin arandığını aktardı.
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Bir görgü tanığı, silah seslerini duyduğunda ayinin başlamasını beklediğini ifade etti.
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Hartford Dini Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkenin 3. büyük kilisesi olan Lakewood Kilisesi'ndeki pazar ayinlerine her hafta yaklaşık 45 bin kişi katılıyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.