İki sezondur Yeni Malatyaspor forması giyen Ganalı forvet Benjamin Tetteh, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor’da olduğu için kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Tetteh, “Hedefim Yeni Malatyapor ile büyük başarılar elde etmek. Çünkü bana inandıklarını biliyorum. Beni yeniden transfer etmek için ne kadar efor sarf ettiklerinin farkındayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye’deki birkaç kulüpten teklif aldım. Buraya yeniden imza attığımda çok gururlu hissettim. İlk sezonumda bana çok iyi davrandılar ve bana çok saygı gösterdiler. Bence saygı buradaki anahtar kelime. Bence buraya gelmek doğru karar oldu" dedi.
"TÜRKİYE'DE FUTBOL ÇOK İLGİNÇ VE ZORLU"
Türkiye’den Galatasaray’ın da kendisine önceden teklifte bulunduğunu anımsatan Tetteh, “Ancak eski kulübüm onların teklifini geri çevirmişti. Türkiye’de futbol çok ilginç. Çünkü hangi takımı nasıl yeneceğini asla tahmin edemiyorsunuz. Çok ilginç bir lig. Herkes herkese karşı kazanabilir. Bana büyük bir takımın daha küçük bir takımı kolayca yenebileceğini söyleyemezsiniz’’ ifadelerini kullandı.
"KÜÇÜK YAŞTA EVİMDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM"
Özel yaşamına ilişkin soruları da cevaplayan başarılı golcü, “Evden çok erken yaşta ayrılmak zorunda kaldım. Sonra menajerim ile beraber çalıştık. Evden ayrılıp başka bir ülkede yaşama fikri benim için biraz zor olmuştu ama bir hayalin varsa fedakarlık yapmalısın. Benim fedakarlığım de evden ayrılmak oldu. FIFA 20 yaş altı dünya kupası yeteneğini gösterebileceğin bir yer. Avrupa’dan ve dünyanın her bölgesinden takımların izlediği bir turnuva. Böylece Avrupa’da oynama şansı elde edebilirsin. Benim için bir kırılma noktasıydı. Çünkü ilk kez yakın bir zamanda döneceğimi bilmeden evimi terk etmiştim" şeklinde konuştu.
"EN ZORLANDIĞIM SAVUNMACI GALATASARAY'DAN MARCAO"
Yeni Malatyasporlu Tetteh, "Avrupa’ya 1-2 aylığına gelmeye alışıktım. Fakat gelip tek başıma yaşamaya başlamak için olgunlaşmam gerekliydi. Bundan dolayı biraz zordu benim için. Gençken Cristiano Ronaldo’yu çok beğenirdim. Zaman geçtikçe, büyüdükçe Adebayor ve Ibrahimovic’i sevmeye başladım. Çünkü ortak noktalarımız olduğunu düşünüyorum. En çok zorlandığım savunma oyuncusu sanırım Galatasaray’dan Marcao olmalı. En çok zorlandığım kaleci ise Trabzon’un kalecisi. Hem geçen sezon hem de bu sezon beni zorladı. Aziz Tetteh ve Afriyie Acquah ile konuştum. Süper Lig’in durumu hakkında genel bilgi aldım. Onlarla konuştuğumda ligin oldukça rekabetçi bir lig olduğunu ve yeteneğini kanıtladığın takdirde en iyi 5 lige gidebileceğin bir yer olduğunu söylediler" şeklinde konuştu.
Gana’da kendisine en çok ilham veren oyuncuların Michael Essien ve Stephen Appiah olduğunu söyleyen Tetteh, "Hedefim öncelikle Yeni Malatyaspor ile büyük başarılar elde etmek, sonrasında ileriye bakmak. Yakın zamanda Gana Milli Takımı’na çağrıldım. İnanılmaz bir his. Heyecanla bekliyordum umarım bu fırsatı güzel değerlendirebilirim" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!