TETHYS Gateway, Maksor Madencilik'in kontrol hissesi satın aldı

Lüksemburg merkezli TETHYS Gateway Investment Group (TGIG), Türkiye'nin Doğu Orta Anadolu bölgesinde yer alan stratejik ve yüksek dereceli demir cevheri geliştirme projesi olan Kuluncak Demir Cevheri Projesi'nin sahibi ve işletmecisi Maksor Madencilik A.Ş.'nin yüzde 70 oranındaki kontrol hisselerini satın aldı.

Bu satın almanın, TGIG’nin Avrupa’nın sanayide dekarbonizasyon ihtiyaçlarıyla entegre, Orta Koridor ve Orta Asya’da egemen nitelikte, ESG uyumlu mineral tedarik platformları oluşturma yönündeki daha geniş stratejisinde dönüştürücü bir adımı temsil ettiği ifade edildi.

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TETHYS Gateway Investment Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Leyla Keser Berber, konuya yönelik açıklamasında "Kuluncak yalnızca bir demir cevheri projesi değil, bölgenin jeolojik yapısına gömülü çok metalli bir büyüme platformudur. Şu anda ortaya çıkan yüksek dereceli bakır bölgeleri bizi son derece cesaretlendirmektedir. Bu sonuçlar Kuluncak'ı Avrasya genelinde sürdürülebilir, çok metalli, düşük karbonlu madencilik için bir ölçüt haline getirme kararlılığımızı pekiştiriyor" dedi.

TETHYS Gateway Hakkında

TETHYS Gateway, Lüksemburg merkezli bir özel sermaye platformudur. 2 milyar ABD doları aktif varlıkla ve 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık büyüme hedefiyle TGIG; kritik hammaddeler, yeşil işleme altyapısı ve egemen tedarik zincirlerinde ESG uyumlu SPV platformlarını birlikte geliştirmektedir.