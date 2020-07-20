Testosteron; androjen hormonları sınıfına ait erkeklik hormonudur. Steroid hormonlar da denilmektedir. Bu hormon kadınlarda da üretilmektedir. Fakat erkeklere oranla daha az üretilmektedir. Testosteron hormonu salgılamasını beyinde hipotalamus ve hipofiz bezi yapmaktadır. Bu hormonun salgılanması anne karnında bulunan bebek için 8. Haftadan sonra beynin Y kromozomunu tetiklemesiyle oluşmaktadır.
Testosteron hormonu; kas ve kemik yoğunluğunu, enerji seviyesini, yağ dağılımını, cinsel isteği ve alyuvar üretimini düzenlemektedir. Bunun erkeksi karakter gelişmektedir. Testosteron hormonunun daha birçok etkisi bulunmaktadır. Ama genel olarak görevleri bunlardır. Yaş ilerledikçe testosteron seviyesinde düşüş oluşmaktadır. Bu nedenle yağların enerjiye dönüştürülüp kullanımı da azalmaktadır. Bu seviye erkeklerde 30 yaşından sonra azalma göstermektedir ve çoğu erkek testosteron hormonu eksikliği yaşayabilmektedir.
Testosteron seviyesi yetişkin bir erkekte 270- 1070 (ng/dl) olmalıdır. Kadınlarda ise; 15- 70 (ng/dl) olmalıdır. Yaş nedeniyle her yıl %1 oranında azalmaya başlayan bu seviyeyi doktora giderek; test yaptırıp, öğrenebilirsiniz.
Testosteron hormonunu doktorun verdiği ilaçlar ile de artırabilirsiniz. İsterseniz evde doğal yöntemler ile de artırabilirsiniz.
Doğal Yöntemler ise şunlardır;
Bunlara dikkat ederek hem doğal yollarla testosteron hormon seviyenizi yükseltebilirsiniz hem de sağlıklı kalabilirsiniz.
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