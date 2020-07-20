Testosteron eksikliği neden olur? Nedenleri nelerdir? hbrt

Testosteron; androjen hormonları sınıfına ait erkeklik hormonudur. Steroid hormonlar da denilmektedir. Bu hormon kadınlarda da üretilmektedir. Fakat erkeklere oranla daha az üretilmektedir. Testosteron hormonu salgılamasını beyinde hipotalamus ve hipofiz bezi yapmaktadır. Bu hormonun salgılanması anne karnında bulunan bebek için 8. Haftadan sonra beynin Y kromozomunu tetiklemesiyle oluşmaktadır.

Testosteron hormonu; kas ve kemik yoğunluğunu, enerji seviyesini, yağ dağılımını, cinsel isteği ve alyuvar üretimini düzenlemektedir. Bunun erkeksi karakter gelişmektedir. Testosteron hormonunun daha birçok etkisi bulunmaktadır. Ama genel olarak görevleri bunlardır. Yaş ilerledikçe testosteron seviyesinde düşüş oluşmaktadır. Bu nedenle yağların enerjiye dönüştürülüp kullanımı da azalmaktadır. Bu seviye erkeklerde 30 yaşından sonra azalma göstermektedir ve çoğu erkek testosteron hormonu eksikliği yaşayabilmektedir.

Testosteron seviyesi yetişkin bir erkekte 270- 1070 (ng/dl) olmalıdır. Kadınlarda ise; 15- 70 (ng/dl) olmalıdır. Yaş nedeniyle her yıl %1 oranında azalmaya başlayan bu seviyeyi doktora giderek; test yaptırıp, öğrenebilirsiniz.

Testosteron hormonunu doktorun verdiği ilaçlar ile de artırabilirsiniz. İsterseniz evde doğal yöntemler ile de artırabilirsiniz.

Doğal Yöntemler ise şunlardır;

Karbonhidratı ihtiyacınız kadar alın, şeker tüketimini tamamen kesin; çünkü yüksek kan şekeri testosteron seviyesini düşürmektedir. Günlük olarak aldığınız 150 gram karbonhidrat tüketimi yeterli olmaktadır.

Uykunun düzenli olması; çok önemli bir durumdur. Günde daha az uyuyan bir erkeğin, düzenli uyuyana kıyasla gün içerisinde testosteron seviyesinin %15 oranında düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. Yatmadan önce magnezyum içerikli vitamin hapı almak; hem daha derin uyumanıza hem de testosteron seviyenizin yükselmesine yardımcı olacaktır.

Ağırlık çalışın; gerçekten ağır olan bir egzersiz yapmanız gerekmektedir. Böylelikle testosteron hormonu salgılaması olmaktadır. Bu egzersizler; bench press, deadlift, squat, overhead press ve barbell row gibidir. Yapacağınız bu egzersizleri kesinlikle 1 saatten fazla yapmayın. Bir saat sonrasında testosteron hormonu düşüşe geçmektedir.

Vitamin ve mineral alın; özellikle D vitamini, magnezyum ve çinko almak testosteron hormonu salgılamasını yükseltmektedir.

Stresten uzak durun; stres vücutta kortizol hormonu salgılanmasına neden olarak, testosteron hormonu salgılamasını düşürmektedir.

Bira ve diğer alkollerden uzak durun; karaciğerde salgılanan bir madde testosteron hormunu salgılanmasını engellemektedir. Bunun yanı sıra alkol testosteron hormonunun estrojene dönüşmesini hızlandırarak etkileri bloke etmektedir.

Bunlara dikkat ederek hem doğal yollarla testosteron hormon seviyenizi yükseltebilirsiniz hem de sağlıklı kalabilirsiniz.