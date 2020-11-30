E.V'nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla kayıt açtırdığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, hastanede yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan E.V, karantinaya alınması için filyasyon ekiplerince KYK yurduna götürüldü.

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