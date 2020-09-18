Test sonucu negatif ama sehven karantina!

DHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde yaşayan kronik akciğer hastası Ayşe Şahin (72),hafta sonu kendisini iyi hissetmeyince yakınları tarafından Gaziantep'te özel hastaneye götürüldü. Burada tomografisi çekilen Şahin´in akciğerlerindeki belirtiler doğrultusunda koronavirüs olabileceğinden şüphelenildi. Doktorlar tarafından riskli olarak görülen ve Covid-19 testi yapılan Ayşe Şahin, koronavirüs olabileceği düşüncesiyle filyasyon takip sistemine dahil edildi.

19 YAKINI DA KARANTİNAYA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre evinde karantinaya alınarak tedavisine başlanan Şahin´in temaslı olduğunu ifade ettiği 19 yakını da filyasyon çalışması doğrultusunda 3 ayrı evde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan karantina kararının ardından bu kişilerin yaşadıkları evler, çevresine karantina uyarısı belirten yazılar asılıp, dezenfekte edildikten sonra girişleri de şeritle kapatıldı.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Salı günü Ayşe Şahin´in test sonucu negatif çıktı. Sonuç, hastane görevlileri tarafından Şahin ailesi fertlerine iletildi. Ancak filyasyon takip sistemine dahil edilen 14 kişinin izolasyonları sonlandırılmadı. Yetkililer, filyasyon takip sistemine kayıtları yapıldığı için 19 kişinin yaşadığı 3 ayrı evde 14 gün izole edildiğini ifade etti. Test sonucunun negatif çıkması nedeniyle bu kişilerin durumunun görüşüleceğine dikkat çeken yetkililer, bu süreçte ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

"TARLADA EKİNLERİMİZ VAR"

Ayşe Şahin´in oğlu Mehmet Ali Şahin, "Annemin test sonucu beklenmeden karantinaya alındık. Şimdi annemin sonucu negatif çıktı ama biz hala karantinadayız. Tarlada ekinlerimiz var ve ilgilenmemiz gerekiyor. Test sonucu negatif olduğu için bizim evden çıkmamıza izin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"BİR TEST DAHA YAPILSIN EMİN OLALIM"

Dilek Şahin de kayınvalidesinin ilk etapta gösterdiği semptomlar nedeniyle koronavirüslü olabileceğinin düşünüldüğünü ancak testinin negatif çıktığını belirterek, "Kesin emin olunması için bir daha teyit testi yapılmasını istiyoruz" dedi.