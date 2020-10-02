Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Otomobil piyasasında, akıllara gelmeyecek bir yöntemle kaçakçılık vurgunu yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul’da, otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nden ( ÖTV) kaçmak için lüks araçları test (T) ve geçici plakalarla yarısından daha ucuz fiyata satan galeriler akıllara durgunluk getirdi.

Otomobil distribütörlerinin kullanım hakkı olan “T” plakalı araçların sıradan galeriler tarafından, iddiaya göre, noter aracılığıyla çıkartıldığı ve kiralama ya da satış yöntemi ile şahıslara kullandırıldığı tespit edildi.

İstanbul’da Etiler, Florya, Şişli ve Fulya’da bulunan çok sayıda lüks otomobil galerisinin, yurtdışından satmak amacıyla getirdikleri piyasa değeri yüksek arabalara noteri kullanarak “T” plakası aldığı, bu sayede Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeden araç satışı yaptıkları, süreç içerisinde ise devlete ÖTV ve KDV ödemeyen galericilerin yüzde 220’ye yakın bir kazanç ile aracı sattıkları ifade ediliyor.

Söz konusu galerilerin ve bu araçları satın alan müşterilerin vergisiz şekilde kullandıkları lüks araçlarla devletten ciddi rakamlar kaçırdıkları ve satın aldıkları lüks araçları bayi satış fiyatının yarısından daha az bir tutarla aldıkları iddia edilmekte.

Bu sayede, özellikle üst segment ve yüzde 220 ÖTV dilimine giren otomobillerin yarısından daha ucuz fiyata, ÖTV ve KDV ödemeksizin alındığı ve kullanıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, T plakalı araçların normalde sarı plaka olması gerekirken beyaza boyandığı ve böylelikle de trafikte rahatlıkla dolaştığı görülmekte. Bu yöntemle, 100 bin euroluk bir araçta devletten 220 bin euroluk vergi kaçırıldığı öğrenildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLİYORLAR

Edinilen bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü “T” (test plakalı) plakalı araçlarla ilgili gelen şikayetler üzerine konuya el attı ve denetimleri arttırdı. Gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarda, firmalar tespit edilip gerekli cezai işlemler uygulanmaya başlandı.

Son 2 gün içerisinde 3 lüks araca işlem yapıldığı öğrenilirken, usulsüz biçimde yollarda dolaşan T plakalı araçlara karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmaktan 288 TL, yönetmeliğe aykırı plaka kullanımından da 505 TL trafik para cezası uygulanıyor.

Ayrıca, bu araçla trafikten men edilirken, araç sahibinin gerekli belgeler ile notere başvurup yeni bir plaka çıkararak ve ÖTV'sini ödemesinin ardından aracın yeniden trafiğe çıkışına izin veriliyor.

Şarkıcı Berkay’ın geçtiğimiz günlerde görüntülere takılan lüks otomobilindeki T plaka da dikkat çekmişti. Öte yandan, şu an Türkiye’de 70'e yakın kişinin T plakalı araç kullanarak ÖTV ödemeyerek devleti zarara uğrattığı öne sürülüyor.

“T” PLAKA NEDİR

Tescil işlemlerinin gecikmesi, bir yerden diğer bir yere götürülme, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilenlere, ilgili maddelerindeki esas ve usullere göre geçici trafik belgesi veriliyor.

Bu belge noter tarafından kurumsal ve büyük firmalara sağlanırken, Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi’ne istinaden düzenlenen “A” Geçici Trafik Belgesi ve bu belge ile kullanılan “T” plakalı araçlar, “A” Geçici Trafik Belgesinde belirtilen süre içerisinde ülke genelinde herhangi bir yer kısıtlamasına tabi olmaksızın kullanılabiliyor.

Ayrıca, prototip ya da yol testi amacıyla yurtdışından getirilen lüks araçları kullanacak olan otomobil firmaları, “T” plakası sayesinde birkaç yıl boyunca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeksizin bu araçlara yüzde 200’den daha yüksek bir kazanç ile, yasal bir biçimde satışa sunmak ya da prototip olarak kullanmak amacıyla sahip olabiliyor.

Araba satışı yapıldıktan ya da prototip süresi bittikten sonra ise araca verilen “T” plakası hükmünü yitiriyor ve devletin o araçtan ÖTV ile KDV alma hakkı doğuyor.