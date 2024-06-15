Teşrik tekbiri ne zaman başlar, kaç defa ve nasıl getirilir? Kurban Bayramı teşrik tekbiri okunuşu
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber teşrik tekbiri başlangıç tarihleri gündeme geldi. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı arefesinde teşrik tekbiri Arapça ve Türkçe okunuşu araştırması sıklaştı. Bu kapsamda gözler "Teşrik tekbiri ne zaman başlar, kaç gün sürer ve kaç defa getirilir? sorularına çevrildi. İşte, Kurban Bayramı teşrik tekbiri Arapça-Türkçe okunuşu ve hükmü hakkında bilgiler...
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İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlııyor. Arefe günü idrak edilirken; teşrik tekbiri araması da yoğunlaştı. İbadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Teşrik tekbiri kaç defa ve nasıl getirilir? İşte, Kurban Bayramı teşrik tekbiri Arapça-Türkçe okunuşu ve hükmü...
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TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
"Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir. "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir.
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TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?
Kurban Bayramı'nın arefe günü (9 Zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 Zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.
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TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
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Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.
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Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).
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TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL GETİRİLİR?
Teşrik tekbiri okunuşu; "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd" diyerek teşrik tekbiri getirilir.
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Teşrik tekbirinin anlamı: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".