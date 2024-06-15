İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlııyor. Arefe günü idrak edilirken; teşrik tekbiri araması da yoğunlaştı. İbadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Teşrik tekbiri kaç defa ve nasıl getirilir? İşte, Kurban Bayramı teşrik tekbiri Arapça-Türkçe okunuşu ve hükmü...