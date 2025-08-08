Habertürk
        Teslime'nin ölümünde 5 şüpheli adliyede!

        Teslime'nin ölümünde 5 şüpheli adliyede!

        Aydın'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın şüpheli ölümüne ilişkin 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 15:30 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:30
        Teslime'nin ölümünde 5 şüpheli adliyede!
        Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos gecesi yol kenarında cesedi bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı E.F. (19) ile A.P, D.Ç, E.S.A. ve U.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Kalfaköy Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu tespit etmişti.

        Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        #Son dakika haberler
