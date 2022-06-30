Teslim edilmeyen kargodan icra takibi!

Türkiye’de İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesinde, kargo firmasından icra takibine uzanan ilginç bir veri ihlali yaşandı.

Teslim almadıkları kargo bedellerine ilişkin icra takibi başlayacağına ilişkin hukuk bürolarından mesaj ve arama alan 42 binden fazla müşterinin etkilendiği veri ihlalinde, ilgili kişilere ait isim, soyisimleri, telefon numaraları, e-posta adreslerinin hukuka aykırı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Ev tekstili ve tesettür giyim markası Tofisa’dan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yapılan kamuoyu duyurusuna göre inceleme süreci devam eden sözkonusu veri ihlali şu şekilde yaşandı:

HUKUK BÜROLARINDAN İCRA TAKİBİ ARAMALARI

- Veri sorumlusu (Tofisa) çağrı merkezine müşterilerden gelen aramalarda, teslim almadıkları kargo bedellerine ilişkin icra takibi başlayacağına ilişkin çeşitli hukuk bürolarından mesaj ve arama aldıkları bilgisi verildi.

- Yapılan kontroller sonucunda çağrı merkezini arayanların, veri işleyen (Dolunay Kargo Lojistik Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) ile paylaşılan kişiler oldukları tespit edildi.

- Veri sorumlusu (Tofisa), veri işleyen ile iletişime geçmek istedi ancak başarısız oldu.

KARGO TESLİMİ YAPILMAYAN KİŞİLER

- Veri sorumlusu (Tofisa) tarafından ilgili kişilere ait isim, soyisimleri, telefon numaraları, e-posta adreslerinin veri işleyen ile paylaşılmakta olduğu, ilgili kişilerin isim, soyisim ve telefon numaralarının hukuka aykırı olarak kullanıldığı belirtildi.

- İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları, müşteriler ve potansiyel müşterilerden oluştu.

- İhlalden etkilenen kişi sayısının 42.373 olduğu, bu sayının veri işleyen kayıtlarında bulunan kargo teslimi yapılmayan kişi sayısı olduğu ifade edildi.