Koronavirüse rağmen satışlarını artırdı

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Koronavirüs salgının vurduğu küresel otomotiv pazarına rağmen, elektrikli otomobil markası Tesla'nın salgının merkez üssü Çin'deki satışlarını artırdığı ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de Mart ayında 10 bin 160 araç sattığını açıklayan Tesla, Şubat'ta 3 bin 900, Ocak'ta ise 2 bin 620 araç satabilmişti.

Şangay'da yılda 150 bin araç üretme kapasitesine sahip 2 milyar dolarlık bir tesis kuran Tesla'nın, Çin'de satılan elektrikli araçlar içindeki payının yüzde 30 olduğu belirtiliyor.

Tesla, ABD'deki fabrikaları ile birlikte ilk çeyrekte 103 bin araç ürettiğini ve 88 bin 400 adedini sattığını açıklamıştı. Tesla'nın geçen yılın ilk çeyreğinde sattığı araç sayısı ise 63 bin adette kalmıştı.

KÜRESEL SATIŞLAR ÇAKILDI

Öte yandan, Tesla'nın satışlarını büyük oranda artırdığı Çin'de, otomotiv pazarı Mart ayını yüzde 41 daralma ile kapattı.

Mart ayında Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'daki otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 38 azalırken, bu oran İtalya'da yüzde 85, Fransa'da yüzde 72 ve İspanya'da ise yüzde 69 oranında gerçekleşti.

Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı ABD'de ise otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Mart ayında yüzde 38 düşüş yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki otomotiv satışları düşerken, Mart ayının ortasından bu yana ise Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimi de gerçekleştirilemiyor.

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