Tesla insansı robot üretecek!

Reuters

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, robot üretmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, insansı robotun ismi Tesla Bot olacak.

Musk, söz konusu robotun insanların yapmaktan hoşlanmadığı tehlikeli, tekrarlayan veya 'sıkıcı' işlerde kullanılacağını belirtti.

Tesla'nın AI Day (yapay zeka günü) etkinliğinde açıklamalarda bulunan Musk, Tesla Bot'un bir anahtarla arabalara cıvata takmaktan veya mağazalardan yiyecek almaya kadar farklı işleri halledebileceğini söyledi.

İşgücü sıkıntısına da değinerek robotun ekonomi için derin etkileri olacağını kaydeden Musk, makinenin 'süper pahalı' olmamasının önemli olduğunu belirtti. Tesla Bot'un önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

Tesla'nın Yapay Zeka Günü etkinliği, şirketin "Tam Kendi Kendine Sürüş" gelişmiş sürücü asistan sisteminin güvenliği ve kapasitesi üzerinde artan sorgulamaların ortasında gerçekleşti.

Musk, Tesla teknolojisinin güvenliğiyle ve şirketin bu konuda geçirdiği soruşturmalar hakkında yorum yapmazken, şirketin mevcut araç içi kameraları ve bilgisayarları kullanan insanlardan daha yüksek güvenlikle bir otonom sürüş elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

ABD güvenlik otoriteleri, bu haftanın başlarında Tesla otomobillerin park halindeki polis ve itfaiye araçlarına çarptığı kazalar nedeniyle Tesla'nın sürücü asistan sistemi hakkında bir soruşturma başlatmıştı.