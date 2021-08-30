Teşkilat 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

TEŞKİLAT SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır.

Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar’ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi’nin kaçtığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.



TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Teşkilat'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

İŞTE DİZİDE SON DURUM...

TRT1 ekranında izleyicilerle buluşan Teşkilat isimli dizi geçen sezonun en başarılı yapımlarının başında geliyordu. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlandı.

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan fakat kısa sürede sağlığına kavuşan Mete Akusta'nın hastane odasında senaryo okumlarına başlaması heyecan oluşturmuştu.

Fakat yine de ünlü oyuncunun bu süreçte diziye devam edip etmeyeceği belirsizdi. Çünkü büyük bir olay yaşayan Mesut Akusta'nın yoğun iş temposuna dayanıp dayanamayacağı bilinmiyordu.

Ünlü oyuncu sonunda kararını verdi. Mesut Akusta, Teşkilat dizisinden ayrılmayacak. Oyuncu, doktorların direktifi ile onayı aldı. Ancak bir süre daha dinlenecek olan oyuncunun önümüzdeki hafta yeniden sete çıkması ve rolüne devam etmesi bekleniyor.