Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni sezon ne zaman?

Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedirler. Ancak bu yolda ilerlerken büyük bir fedakarlık yapmaları gerekecek. Her son, yeni bir başlangıcı müjdeliyor. Teşkilat'ın sezon finali, gelecek sezonda daha büyük heyecanlar ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.