TEŞKİLAT BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?



Teşkilat dizisi Kahramanmaraş depremi sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1'de bu akşam TRT Haber Ortak Yayını ekranlara gelecek. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün ne zaman izleyici ile buluşacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi.