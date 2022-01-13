TESK'ten 'Perakende Yasası' çağrısı

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Yüzlerce farklı ürünün bir dükkânda satılmasının ticari ahlaka aykırı olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın artık ticari hayatta haksızlıklara karşı ayakta duracak hali kalmadı. Bir dükkân ve on binlerce şubede, onlarca esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Bu kuralları düzenleyen Perakende Yasası meclisten bir an önce çıkmalı. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor. Ekmeği sigarayı bakkal, fırın, kırtasiye ürünlerini kırtasiyeci, sebze meyveyi manav esnafı, eti tavuğu kasap esnafı, hediyelik eşyayı zücaciyeci esnafı satmalı” diye konuştu.

'ADALETSİZLİK SON BULMALI'

Herkesin artık kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu tekelleşmeye karşı esnafımız bir de üreticinin kendisine ve zincir marketlere farklı fiyattan ürün satması yüzünden esnafta ürün pahalı algısı ile boğuşuyor. Bir üründen on tane alan esnafa farklı, yüz bin tane alan zincirlere farklı fiyat veriliyor. Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve zincirlerin açılış saatleri, konumları ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Tütün mamülü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı. Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyet parayla sahip olunabilir ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı” şeklinde belirtti.

Haksız rekabet ortamını lokanta, pastane gibi çalışarak da yapıldığını belirten Palandöken şöyle devam etti: “Zincir marketin içerisinde lokanta, fırın, pastane gibi yerler de mevcut. Bu yerler bir fırıncı esnafı ya da lokantacı esnafı gibi denetimlerden geçmiyor, belirlenen belgeleri almıyor, ayrı bir işletme gibi çalışmıyor. Bu haksız rekabet ortamını tetikleyen durumların son bulması için Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve bu adaletsizlik esnaf açısından son bulmalı” dedi.