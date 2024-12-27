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        Haberler Magazin TESİYAP'ın yeni başkanı Kerem Çatay oldu

        TESİYAP'ın yeni başkanı Kerem Çatay oldu

        Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile yapımcı Kerem Çatay seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:23
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        TESİYAP'ın yeni başkanı Kerem Çatay oldu
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        Türkiye’nin önde gelen dizi film ve sinema filmi yapımcılarının üyesi olduğu Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), 11'inci Olağan Genel Kurulu’nu 24 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleştirdi.

        TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile Yapımcı Kerem Çatay seçildi.

        Bugün itibariyle Türk dizileri 170 ülkede toplamda 800 milyondan fazla seyirci sayısına ulaşmış durumdadır. TESİYAP, film ve dizi yapımcılarının ülke içinde ve dışında her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konusunda etkin çalışmalar yürütmekte, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamının geliştirilmesine hizmet etmektedir.

        Genel Kurul’da TESİYAP üyeleri, yapımcılar adına kendilerini temsil etmesi konusunda her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kurulu’na tam yetki verdiler.

        Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu’na yapımcılar Kerem Çatay, Fatih Aksoy, Ali Gündoğdu, Faruk Turgut ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildiler.

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        #Kerem Çatay
        #TESİYAP

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