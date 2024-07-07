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NUMAN KURTULMUŞ (TBMM Başkanı): Turnuva boyunca yüreğini ortaya koyan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden A Millî Futbol Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran millî sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere, yeni zaferlere Bizim çocuklar...

ALİ YERLİKAYA (İçişleri Bakanı): Çok istedik, çok hak ettik ama olmadı. Mücadeleniz, yaşattığınız mutluluklar için teşekkürler Bizim Çocuklar.Canınız Sağ Olsun. A Milli Futbol Takımızı yürekten kutluyorum.

OSMAN AŞKIN BAK (Gençlik ve Spor Bakanı): Teşekkürler Bizim Çocuklar...

YILMAZ TUNÇ (Adalet Bakanı): 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizlere çeyrek final gururu yaşatan A Milli Futbol Takımımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız Bizim Çocuklar. Sizinle gurur duyuyoruz. REKLAM MURAT KURUM (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı): Elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Teşekkürler Bizim Çocuklar... MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı): Turnuva boyunca bize yaşattığınız eşsiz duygular için teşekkürler Bizim Çocuklar. Yüreğinizi ortaya koyarak sergilediğiniz üstün çabanın her anıyla gurur duyduk

ÖMER ÇELİK (AK Parti Sözcüsü): Üzülmeyin. Daha büyük başarılar bekliyor sizi… ÖZGÜR ÖZEL (CHP Genel Başkanı): Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen A Milli Futbol takımımızı oynadıkları güzel futbol ve bize yaşattıkları heyecan nedeniyle kutluyorum. Teşekkürler Bizim Çocuklar... EKREM İMAMOĞLU (İBB Başkanı): Bizim Çocuklar bu turnuvada 86 milyonu gururlandırdı. Her şey için teşekkürler Milli Takım... MANSUR YAVAŞ (ABB Başkanı): Bize bu eşsiz duyguları yaşatan, 85 milyonu birleştiren evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler bizim şampiyonumuzsunuz.

Tebrikler Bizim Çocuklar, Tebrikler Türkiye... Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.