Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A milli futbol takımı futbolcularını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Turnuvada gösterdiği yüksek performansı ile herkesin takdirini toplayan milli takım gönülleri fethetti.
CUMHURBAŞKANI FUTBOLCULARI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti
FUTBOLCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soyunma odasında başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere A milli futbol takımı oyuncularının tek tek elini sıkarak tebrik etti.
FUTBOLCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ
Türkiye A Milli Futbol takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.