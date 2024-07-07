Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A milli futbol takımı futbolcularını tebrik etti

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EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. Turnuvada gösterdiği yüksek performansı ile herkesin takdirini toplayan milli takım gönülleri fethetti.

CUMHURBAŞKANI FUTBOLCULARI ZİYARET ETTİ Erdoğan'ın gol sevinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti

FUTBOLCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ REKLAM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soyunma odasında başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere A milli futbol takımı oyuncularının tek tek elini sıkarak tebrik etti.

FUTBOLCULARI TEK TEK TEBRİK ETTİ Türkiye A Milli Futbol takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.