Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gol sevinci

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gol sevinci

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlılar için Almanya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı protokol tribününden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Türkiye A Milli takımının karşılaşmada attığı ilk golde büyük sevinç yaşadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan'ın gol sevinci
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında 2-1 mağlup oldu ve EURO 2024'e veda etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Milli Takımı ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Almanya'ya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Milli Takımı ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berlin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı protokol tribününden takip etti. Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

        GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve protokoldekiler Türkiye A Milli futbol takımının Hollanda karşısında attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı.

        TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

        Şampiyonada F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. A Milliler son 16 turunda da Avusturya’yı 2-1'lik skorla elemişti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #gol sevinci
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Habertürk Anasayfa