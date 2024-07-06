Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin gol sevinci

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında 2-1 mağlup oldu ve EURO 2024'e veda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Milli Takımı ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Almanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Milli Takımı ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berlin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı protokol tribününden takip etti. Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve protokoldekiler Türkiye A Milli futbol takımının Hollanda karşısında attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile oynadı. Milliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonada F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar 6 puanla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmıştı. A Milliler son 16 turunda da Avusturya’yı 2-1'lik skorla elemişti. REKLAM