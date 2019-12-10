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Perakende sektörünün en büyük oyuncularından Britanyalı Tesco, Tayland ve Malezya'da bulunan marketlerini satarak Asya pazarından çekilme hazırlığında.

100. yılını kutlayan Tesco'nun CEO'su Dave Lewis'in açıkladığı planda, geçen yıllarda yaşanan muhasebe skandalının ardından yaşadığı daralmanın izlerinin silindiğini ve gelecek 5 yılda Britanya odaklı bir toparlanma planının izleneceğini belirtti. ,

Gelecek yıl görevi bırakacak olan Lewis, yaptığı sunumda "Tesco, gelen ilgi doğrultusunda Tayland ve Malezya'da bulunan işletmeleri için, bunların satışı da dahil olmak üzere bir dizi stratejik seçeneği değerlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Şirket, değerlendirmelerin henüz ilk aşamalarında olduklarını belirtirken söz konusu işletmelere olan ilgiye dair detay vermedi. Henüz Tesco Tayland veya Malezya ile ilgili bir karar vermediklerini söyleyen Lewis, satışın garantisi olmadığını da sözlerine ekledi.

BRİTANYA'DA BÜYÜYECEK

Tesco'nun Tayland'da 2 bine yakın mağazası bulunurken Malezya'da da 74 mağazayla faaliyet gösteriyor. Yılın ilk 6 ayında bu iki ülkede toplam 3.3 milyar dolar ciro yapan Tesco, kârını da yüzde 42,3 artırarak 225 milyon dolara çıkardı.

Şirket, haziran ayında yaptığı değerlendirmede Asya pazarında büyümek için iyi bir konumda olduklarını ve orta vadede Tayland'da 750 yeni market daha açabileceklerini belirtmişti ancak Lewis yönetiminde Britanya'daki yatırımlara odaklanmak isteyen Tesco Booker'ı 5 milyar doların üzerinde bir bedelle satın almıştı.

Daha önce Japonya ve Çin pazarından çekilen Tesco, 2015 yılında Güney Kore mağazalarını 6.1 milyar dolara satarak satmış ve ertesi yıl da Türkiye'deki şirketi Kipa'yı Migros'a satarak ülkemizden çekilmişti. Malezya ve Tayland aynı zamanda Tesco'nun Avrupa dışında elinde kalan yegâne deniz aşırı operasyonları olarak biliniyor.