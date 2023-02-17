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Tesbih namazı kılınışı: Diyanet tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Miraç Kandil tesbih namazı ne zaman kılınır ve cemaatle kılınır mı?

Tesbih namazı kılınışı: Diyanet tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Tesbih namazı kılınışı Miraç Kandilinde ibadet etmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Bu özel günde tesbih namazı kılmak isteyenler için tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte Diyanet tesbih namazı kılınışı

Giriş: 17.02.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Miraç Kandili bugün eda ediliyor. İslam inancına göre; Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya yükselerek Allah'ın huzuruna çıktı. Miraç Gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için tesbih namazının nasıl kılındığının detaylarını bir araya getirdik. İşte tesbih namazı fazileti ve kılınışı...

  • TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

    Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, 

    Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. 

  • Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

    Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. 

    Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

  • TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ

    Tesbih namazı, ömürde bir kez de olsa kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir.

    Amcası Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz (s.a.v), bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

  • TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

    Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

  • TESBİH NAMAZI CEMAATLE KILINIR MI?

    Diyanet'in resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Kaynaklarımız, tesbih namazını cemaatle kılınan nafile namazlar arasında saymamışlardır. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

    Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsûf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiskâ (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur (Serahsî, el-Mebsût, II, 144).

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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