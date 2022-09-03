Tesadüfün böylesi... Yüzerken kopyasıyla karşılaştı

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde tatil yapan Sean Douglas McArdle isimli bir adam, unutulmaz bir an yaşadı.
ETRAFTAKİLER GÜLÜŞÜNCE ANLADI
New York Post'ta yer alan habere göre havuzda yüzdüğü sırada etraftakilerin kendisine dikkatle bakarak güldüğünü fark eden McArdle, kısa sürede bu şaşkınlığın sebebini anladı.
McArdle, havuzda kendisine tıpatıp benzeyen adamı fark edince gözlerine inanamadı. Adeta 'ikizini' bulan adam, o anı ölümsüzleştirip sosyal medya platformu Reddit'te paylaştı.
"BENDEN DAHA HAVALI GÖRÜNÜYOR"
McArdle, kendisine ikizi kadar benzeyen adamı gördüğünde ne hissettiğini soran Reddit kullanıcısına şu yanıtı verdi:
"İlk başta şöyle düşündüm: 'Vay canına, bu adam aynada gördüğüm adama benziyor.' İkinci düşüncemse şuydu: 'Benden daha havalı görünüyor.'"
Sean Douglas McArdle, diğer adamın sesinin 'kayıt' gibi olduğunu ve kendisine hiç benzemediğini ekledi.
Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları iki adamın mutlaka DNA testi yaptırmasını tavsiye etti.
*Haberin görseli Reddit'ten alınmıştır.
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