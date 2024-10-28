Ters şeritten geldi, öldürdü!

Korkunç kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen otomobil, 18 yaşındaki Soykan Abay'ın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abay, yaklaşık 50 metre, arkasında oturan genç kadın ise 20 metre uzaklığa savruldu.

İlk müdahaleyi kaza anına şahit olanlar ve diğer sürücüler yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasının ardından müdahale sonrası Soykan Abay, Denizli Devlet Hastanesi'ne, Abay'ın yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen genç kadın ise Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hastaneye kaldırılan Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanındaki genç kadının ise durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonucunda hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 18 yaşındaki Soykan Abay'ın cenazesi yarın Kayıhan Merkez Camii'nde öğlen namazı kılındıktan sonra Kayıhan Mezarlığına defnedilecek.

Kazaya sebep olan ve ters yönde ilerleyen sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.