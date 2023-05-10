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Haberler Dünyadan Terrence Hardiman hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Terrence Hardiman hayatını kaybetti

İngiliz oyuncu Terrence Hardiman, vefat etti. Hardiman, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu

Giriş: 10.05.2023 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL
Terrence Hardiman hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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'The Crown' ve 'Doctor Who' gibi dizilerde rol alan İngiliz oyuncu Terrence Hardiman'dan acı haber geldi. Hardiman'ın 86 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Terrence Hardiman'ın vefat haberini menajeri açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Büyük bir üzüntüyle Terrence Hardiman'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

TERRENCE HARDIMAN HAKKINDA

Tiyatro sahnesinde de boy gösteren oyuncu Terrence Hardiman, en çok 'The Demon Headmaster'daki rolüyle hatırlanıyordu. Dizi, 1996 ile 1998 yılları arasında yayınlanmıştı. 'The Demon Headmaster', aynı isimli bir çocuk kitabından esinlenilerek çekilmişti. Hardiman, o dönem diziyi seyreden çocukların korkulu rüyası olmuştu.

Ünlü oyuncu, ayrıca 'The Crown', 'Wallander', 'Doctor Who' ve 'Prime Suspect' gibi projelerde de rol almıştı.

Fotoğraflar: Avalon

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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