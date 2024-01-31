Teröristler 'kasap' çıktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Show Haber, Santa Maria Kilisesi'ne saldıran kişilerle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı
Giriş: 31.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:21
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Show Haber, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldıran kişilerle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.
Dikkat çekmemek için suşi dükkanında garsonluk yapan DEAŞ terör örgütü mensuplarının oradan ayrıldıktan sonra kasap dükkanında işe başladıkları öğrenildi.
Polis ekipleri, kasabı da gözaltına aldı.