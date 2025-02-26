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        Haberler Dünya Ortadoğu Terör örgütü PKK/YPG Suriye konferansına karşı çıktı | Dış Haberler

        Terör örgütü PKK/YPG Suriye konferansına karşı çıktı

        Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özerk yönetimi, Suriye'de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını tanımadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 06:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 06:54
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        Terör örgütü PKK/YPG Suriye konferansına karşı çıktı
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        Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki sözde özerk yapılanması, dün başkent Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla yapılan Ulusal Diyalog Konferansı ile ilgili açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Konferansın Suriyelileri temsil etmediği iddia edilerek, bunun ve sonuçlarının parçası olunmayacağı belirtildi.

        Konferansa davet edilmeyen örgüt uzantısı yapı, süreçten dışlanmayı da gerekçe gösterdi.

        Konferansın sonuç bildirisinde, silah kullanma yetkisinin devletle sınırlandırılması, profesyonel bir ulusal ordu kurulması ve resmi kurumlar dışındaki tüm silahlı oluşumların yasa dışı gruplar olarak görülmesi hükmü yer almıştı.​​​​​​​

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #terör örgütü PKK/YPG
        #Suriye
        #Son dakika haberler
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