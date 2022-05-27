Terör örgütü PKK, Duhok'ta saldırdı: 2 sivil öldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın roket saldırısı sonucu Duhok'un Amedi ilçesinde 2 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IKBY Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin resmi Facebook sayfasından açıklama yaptı. AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bu akşam, PKK'lı teröristler, Amedi'ye bağlı Bamerni nahiyesindeki Eredna köyüne 2 roket fırlattı. Saldırıda 2 sivil vatandaş şehit olurken 2 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.